Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 617 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 617 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 617 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 269 bin 115'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 617 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 269 bin 115'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 artarak toplamda 3 bin 557'ye çıktı.

Kaynak: DHA