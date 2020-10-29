Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisinden Fransa karşıtı protesto
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisinden Fransa karşıtı protesto

29.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:20
Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisinden Fransa karşıtı protesto

Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisi üyeleri, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmalarını ve İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisi üyeleri, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmalarını ve İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Protestocular, düzenledikleri gösteride Fransa karşıtı sloganlar atarak, Bangladeşlilere Fransız ürünlerini boykot etmesi çağrısında bulundu.

Cemaat-i İslami'nin lideri Şafikur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların, Hazreti Muhammed'e yönelik herhangi bir hakarete tahammül edemeyeceğini belirtti.

Rahman, "Tüm Müslümanların, Fransa'nın, dine hakarete yönelik tutumuna karşı güçlü ama barışçıl şekilde seslerini yükseltmesini bekliyorum." dedi.

Avrupa'da yükselen İslamofobi eğilimine değinen Rahman, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar birlik olmalı ve kimsenin İslam'la alay etmesine izin vermemeli." diye konuştu.

Bangladeş'teki Fransa karşıtı gösteriler

Başkent Dakka'da salı günü en az 40 bin gösterici yürüyüş düzenleyerek, Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapmıştı. Macron'un cezalandırılması çağrısında bulunan protestocular, "Fransız ürünlerine boykot" ve "Macron büyük bedel ödeyecek" şeklinde slogan atmıştı.

Dakka'da, dün de Baitul Mokarram Camisi'nde toplanan İslami Oikya Jote Partisinden yüzlerce kişi, Fransa ve Macron karşıtı gösteri düzenlemiş ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetinden "Fransa ve Macron'u kınaması" talebinde bulunmuştu.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başlanmıştı.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Geert Wilders Fahrettin Koca
Magazin Aslı Enver Seda Sayan Hatice Çarpar Birkan Sokullu
Spor Babel Burak Yılmaz İsmail Kartal Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk İslam Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisinden Fransa karşıtı protesto - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 20:29:01. #1.14#
title