Bandırma'dan ' Bir Hareketime Bakar' kampanyasına destek.

İçişleri Bakanlığı'nın emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla başlattığı 'bir hareketine bakar' kampanyasına Bandırma protokolü de destek verdi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, trafik ekipleriyle birlikte trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesinde yapılan uygulamaya katılarak sürücülere kampanya kapsamında emniyet kemerinin önemini anlattı. Kaymakam Aksakal, uygulama hakkında şunları söyledi. " İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Bir Hareketime Bakar' kampanyası doğrultusunda sürücülerimize, şoförlerimize Emniyet kemeri takılmasının trafikte güvenlik açısından ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu vesile ile da Bandırma'da trafik akışının yoğun olduğu bir caddemizde sürücü ve şoförlerimize emniyet kemerinin takılmasının trafik güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu ve % 60 oranında trafik riskini azalttığını ifade ediyoruz " dedi. Uygulamaya takılan Belediye Başkanı Tolga Tosun ' un makam aracı ilginç görüntü oluştururken Kaymakam Aksakal, kampanya ile ilgili şoförlere broşür dağıttı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet