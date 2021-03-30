Bandırma'da "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırma'da "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bandırma'da 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların güvenliği ve sürücülerin yaya geçitlerindeki hassasiyetleri için düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar'ın katılımlarıyla yapıldı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
Fenerbahçe sevdalısı genç, koronaya yenik düştü
Fenerbahçe sevdalısı genç, koronaya yenik düştü

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların güvenliği ve sürücülerin yaya geçitlerindeki hassasiyetleri için düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar'ın katılımlarıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Yayalar kırmızı çizgimizdir" uygulaması Kurtuluş Caddesi üzerindeki Şehit Süleyman Bey Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde gerçekleştirildi. Uygulama etkinliğine İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mahir Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Çapar ve öğrenciler katıldılar.

Yayalar kımızı çizgimizdir uygulaması hakkında basına bilgi veren İlçe Kaymakamı Günhan Yazar "Kavşaklar dışındaki ışıksız yaya geçitlerinde sürücülerin önceliği yayalara vermesi için İçişleri Bakanlığımız böyle bir uygulama başlattı. Yaya önceliğini vurgulamak adına da bugün şehrin bu noktasında uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Yayalar kırmızı çizgimizdir uygulamasını şehrin diğer noktalarında da tekrar edeceğiz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum " dedi. - BALIKESİR

Bandırma'da 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı
Bandırma'da 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bandırma'da "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:34:37. #1.16#
title