Bandırma'da "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların güvenliği ve sürücülerin yaya geçitlerindeki hassasiyetleri için düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar'ın katılımlarıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların güvenliği ve sürücülerin yaya geçitlerindeki hassasiyetleri için düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar'ın katılımlarıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Yayalar kırmızı çizgimizdir" uygulaması Kurtuluş Caddesi üzerindeki Şehit Süleyman Bey Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde gerçekleştirildi. Uygulama etkinliğine İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mahir Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Çapar ve öğrenciler katıldılar.

Yayalar kımızı çizgimizdir uygulaması hakkında basına bilgi veren İlçe Kaymakamı Günhan Yazar "Kavşaklar dışındaki ışıksız yaya geçitlerinde sürücülerin önceliği yayalara vermesi için İçişleri Bakanlığımız böyle bir uygulama başlattı. Yaya önceliğini vurgulamak adına da bugün şehrin bu noktasında uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Yayalar kırmızı çizgimizdir uygulamasını şehrin diğer noktalarında da tekrar edeceğiz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum " dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı