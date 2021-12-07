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Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

- Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, kanalizasyon mazgallarından su fışkırdı.

BALIKESİR (İHA) - - Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, kanalizasyon mazgallarından su fışkırdı.

Bandırma'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgallarından sular fışkırdı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların bu gece ve yarında aralıklarla süreceği belirtildi.

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri

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