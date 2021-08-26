Bandırma'da, İlk Çağ kenti Daskyleion'daki kazılarda su kanalı bulundu
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Bandırma'da, İlk Çağ kenti Daskyleion'daki kazılarda su kanalı bulundu

Bandırma'da, İlk Çağ kenti Daskyleion'daki kazılarda su kanalı bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan İlk Çağ kenti Daskyleion'daki arkeolojik kazıda, su kanalına rastlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan İlk Çağ kenti Daskyleion'daki arkeolojik kazıda, su kanalına rastlandı.

İlk yerleşimlerin milattan önce 3 binli yıllara uzandığı Hisartepe mevkisindeki alanda 1954'te başlayan ve çeşitli dönemlerde kesintiye uğrayan kazıya devam ediliyor.

Çalışmalara Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir, Bandırma ve Manyas belediyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bandırma Çelebi Liman İşletmesi ile Hidrojen Peroksit, Banvit, Mauri Maya, Torunlar Gıda firmaları destek veriyor.

Kentin destek duvarlarında çalışmalarını sürdüren 30 kişilik ekip, 5 metre duvar yüksekliğine çıkarak ana kayaya ulaştı. Ayrıca kazı ekibi, duvarın yanındaki su kanalını gün ışığına çıkardı.

Kazı başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, AA muhabirine, çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve ekibinin güzel işler çıkardığını söyledi.

Kentin destek duvarını geçen yıl büyük ölçüde ortaya çıkardıklarını ve bu sene ana kayaya ulaştıklarını belirten İren, "En yüksek yeri 5 metreyi geçiyor. Bu sene de duvarın yan tarafını kazmaya başladık. Düzgün bloklardan inşa edilmiş bir başka yapının temeliyle karşılaştık. Şimdi onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

İren, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü dil getirdi.

"Akro Daskyleion" olarak isimlendirdikleri bölgede toplanan suyun aşağı akması için bir kanal inşa edildiğini belirlediklerini anlatan İren, "Şimdi bu kanalı takip ediyoruz. Bir çeşme yapısına mı yoksa suyla ilgili başka bir yapı birimine mi bağlanacak, onu araştırıyoruz. Bu seneki kazılarımızda, sponsorlarımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yaptığımız çalışmalarda, 4 metrelik bir toprak seviyesinde aşağıya inildi ve bahsettiğim bulgularla karşılaştık." diye konuştu.

Prof. Dr. İren, kazıya yıl boyunca devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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