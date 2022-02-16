Bandırma'da Hazal Alpyörük cinayeti protesto edildi - Haberler
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Bandırma'da Hazal Alpyörük cinayeti protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bandırma'da Hazal Alpyörük cinayeti protesto edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ün dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi protesto edildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ün dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi protesto edildi.

Bandırma'da Kadın Dayanışma Platformu üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ün dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi protesto edildi. Protesto eylemine Belediye Başkanı Tolga Tosun, siyasi parti temsilcileri katıldı. Etkinlikte konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, katil zanlısının en yüksek cezayı almasını istediklerini belirterek, "Çağdaş bir kent, okumuş seviyesi yüksek olan bir kentte böyle bir olayın olması çok üzücü. 19 yaşında daha hayatının baharında üstelik 4 aylık hamile bir kız kardeşimizin katledilmesi çok yürek acıtıcı. Kadınlarımız bizim gözümüzün nuru, el üstünde tutulması gereken insanlar. Kadınlar çiçektir, kırılgandır, diyoruz, her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Çok üzgünüm. Katledeni buradan kınıyorum, lanet okuyorum. Nasıl bir insanlıktır, nasıl bir kafa yapısı bu. Alması gereken en büyük cezayı da almasını temenni ediyorum. Mahkemelerde yargıda yargılanması en üst seviyede yapılsın." diye konuştu. Protesto eylemi sloganlar atılarak sona erdi. - BALIKESİR

Bandırma'da Hazal Alpyörük cinayeti protesto edildi

Bandırma'da Hazal Alpyörük cinayeti protesto edildi

Bandırma'da Hazal Alpyörük cinayeti protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cumhuriyet Meydanı, Tolga Tosun, Balıkesir, Protesto, Yerel, Haberler

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