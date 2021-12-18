Bandırma'da etkili olan fırtına deniz ve hava ulaşımını etkiledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da etkili olan fırtına deniz ve hava ulaşımını etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Bandırma'da etkili olan fırtına deniz ve hava ulaşımını etkiledi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğlenden sonra başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını etkiledi.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da etkili olan fırtına deniz ve hava ulaşımını etkiledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğlenden sonra başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını etkiledi.

Bandırma'da öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşüyor. Hızı saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle İstanbul'dan kalkacak 19.30 Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi iptal edildi. Yarın sabah Bandırma'dan kalkacak 08.30 deniz otobüsü seferinin de iptal edildiği belirtildi. Bandırma Limanı'nda da zaman zaman aksamalar olduğu görüldü.

İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları zarar gördü. Meteorolojiye göre fırtınanın bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.

Bandırma'da etkili olan fırtına deniz ve hava ulaşımını etkiledi

Bandırma'da etkili olan fırtına deniz ve hava ulaşımını etkiledi

Bandırma'da etkili olan fırtına deniz ve hava ulaşımını etkiledi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title