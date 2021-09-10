Son dakika haberi | Baltalı park yeri kavgası davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi | Baltalı park yeri kavgası davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi | Baltalı park yeri kavgası davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avcılar'da park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın baltalı kavgaya dönüştüğü olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Avcılar'da park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın baltalı kavgaya dönüştüğü olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti ara kararında davanın tek tutuklu sanığı Cemal Özçelik'in tahliyesine karar verildi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 18 Ekim 2020'de Mesut, Cemal ve Murat Özçelik kardeşler park yeri meselesi nedeniyle komşuları ile tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönen tartışmada Özçelik ailesi komşuları Asiye, Mevlüt ile Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı.

Olaya ilişkin Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemal Özçelik SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Tutuksuz sanıklar Mesut ile Murat Özçelik ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması sorulan Mesut Özçelik olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyerek "Bize hakaret edip saldırdıkları için kendimizi korumak zorunda kaldık. Biz hurdacılık işi yaparız. Olayda kullandığımız aletler hurdacılıkta kullanılan aletlerdir. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık Murat Özçelik ise eşyalarını bırakmak için olay yerine gittiklerini söyleyerek "Karşı tarafın küfür etmesi sonucu olay gerçekleşmiştir. Diğer kardeşlerim beni kurtarmak için kavgaya dahil oldular. Bana yardım etmeselerdi şu an mezardaydım" şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Cemal Özçelik ise tahliyesini talep etti.

Sanık savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cemal Özçelik'in elektronik kelepçe ile ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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