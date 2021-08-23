Balpınar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balpınar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Balpınar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'a bağlı Balpınar beldesinde içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Batman'a bağlı Balpınar beldesinde içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Beldede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleye AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, alt yapı sorunlarının tek tek çözüldüğünü söyledi.

Beldede; içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yolların yapımı konusunda yoğun bir çalışmanın sürdüğünü bildiren Özdemir, "Beklentimiz yıl sonuna kadar bütün çalışmaların bitmesidir. Böylece Balpınar beldesi modern bir şehir ortamında sosyal donatı alanlarıyla birlikte, alt yapı çalışmaları tamamlanmış bir belde haline gelecek." dedi.

Ak Parti belediyeciliğinin hizmet belediyeciliği olduğunu belirten Özdemir, "Gerçekten belediye başkanımız yaptığı çalışmalarla ortaya koyuyor. Bizler de her zaman belediye başkanımızın yanındayız. İlgili bakanlıklarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde güzel çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bu da bizleri ve vatandaşlarımızı mutlu ediyor." diye konuştu.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani de toplam 12 bin metre içme suyu şebekesi çalışmalarının devam ettiğini aktardı. 2 aydan bu yana çalışmaların sürdüğünü aktaran Geylani bu güne kadar 8 bin metre borunun döşendiğini ve içme suyu şebekesinin ardından kanalizasyon çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Tarkan Sibel Can Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balpınar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:27:56. #1.14#

title