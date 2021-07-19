'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
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'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı

'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da kurban pazarında üzerinde 'Balotelli' yazılı koyun 2 bin 400 liraya alıcı buldu.

Adana'da kurban pazarında üzerinde 'Balotelli' yazılı koyun 2 bin 400 liraya alıcı buldu.

Kurban Bayramı öncesinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kurban almak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti. Vatandaşların kurbanları istedikleri fiyata alabilmek için satıcılarla sıkı pazarlığa tutuştuğu görüldü.

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki kurban pazarında ise satıcı Mustafa Berke Deniz'in üzerine Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli'nin ismini yazdığı koyun pazarın gözdesi oldu.

72 kilogram ağırlığındaki koyun sıkı bir pazarlık sonucu Mustafa Bilir isimli vatandaş tarafından 2 bin 400 liraya satın alındı.

"Koyu Adana Demirsporluyuz"

Mustafa Bilir, sıkı bir Adana Demirspor taraftarı olduğunu, 'Balotelli' yazılı koyunu gördüğünde ise hiç düşünmeden satın aldığını belirterek, "Biz koyu Adana Demirsporluyuz. Murat Sancak başkanımıza da teşekkür ediyoruz Balotelli gibi bir forveti Adana'ya kazandırdı. İsmini görünce dayanamadım. Sağolsun Mustafa kardeşimiz de gerekeni yaptı. Rabbim kabul ederse kurban yapacağız" diye konuştu.

"2 gündür yazılı bekliyordu"

Satıcı Mustafa Berke Deniz de 'Balotelli' yazılı koyuna ilginin çok olduğunu kaydederek, "Adana Demirsporluyum ve sıkı bir Adana Demirspor taraftarı abimize sattık. 2 gündür böyle bekliyordu. Allah utandırmasın. 72 kilogram koyunu 2 bin 400 liraya sattık. Dün de birisiyle 50 lira için pazarlığı bozduk ama abimize kısmetmiş" ifadelerini kullandı. - ADANA

'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı
'Balotelli' 2 bin 400 liraya satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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