Balonları uçurmak isterken, mahalleyi havaya uçuruyorlardı

Balonları uçurmak isterken, mahalleyi havaya uçuruyorlardı Aydın'da helyum gazı ile dolum yapılan bir evde patlama ve yangın çıktı Aydın Efeler ilçesinde müstakil bir evde helyum gazı ile balon ve süs eşyası şişirme işlemi yapıldığı sırada patlama ve ardından yangın çıktı.

Balonları uçurmak isterken, mahalleyi havaya uçuruyorlardı

Aydın'da helyum gazı ile dolum yapılan bir evde patlama ve yangın çıktı

AYDIN - Aydın Efeler ilçesinde müstakil bir evde helyum gazı ile balon ve süs eşyası şişirme işlemi yapıldığı sırada patlama ve ardından yangın çıktı. Balon ve süsleme eşyalarının uçurmak isteyenler, az daha mahalleyi uçuruyordu. Yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 17: 45 sıralarında Efeler ilçe merkezi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1628 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balon ve kutlamalarda kullanılan çeşitli süs eşyalarının uçması için helyum gazı ile şişirilme işleminin yapıldığı evde iddiaya göre elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın ve ardından patlama meydana geldi. Helyum gazının yanması ve şişirilen balonlarda sıkıştırılan gazın patlaması sonucu ev bir anda alevler arasında kaldı. Sık sık patlamaların yaşandığı yangında mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Bu esnada binada helyum gazı ile balon ve süs eşyası şişirmekte olan 3 kişiden biri yaralandı. Çevre sakinlerinin 112 Acil Servis'e ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatısı tamamen yok olan evde daha önce de helyum gazı patlaması sonucu yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Meraklı kalabalık canını hiçe saydı

Patlama seslerini ve alevleri duyup sokağa dökülen çok sayıda meraklı vatandaş, adeta canını hiçe sayarcasına yangını izlemek isteyince polis ekipleri zor anlar yaşadı. Tehlikeli olmasına rağmen yanan evin dibine kadar sokulan vatandaşları polis, bayram dolayısıyla kırmadan uzaklaştırmak için uzun süre dil döktü.

Yangın sırasında balon şişirmekte olan vatandaşlardan Yücel Ö., yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek çıkan kıvılcımın helyum gazı ile şişirilmiş olan balonlara temas etmesi sonucu yangın büyüyüp patlamaların yaşandığını söyledi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç