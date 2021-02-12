'Balon balığı zehri birkaç dakikada öldürüyor, hayatta kalanların felç ve koma riski var'
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'Balon balığı zehri birkaç dakikada öldürüyor, hayatta kalanların felç ve koma riski var'

12.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:35
'Balon balığı zehri birkaç dakikada öldürüyor, hayatta kalanların felç ve koma riski var'

ÇUKUROVA Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, doğada bilinen en güçlü zehir olan tetrodotoksin taşıyan balon balığını tüketenlerin genellikle birkaç dakikada ölümle sonuçlanan durumlarla karşı karşıya kalacağını, vücuda alınan zehir miktarına bağlı...

ÇUKUROVA Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, doğada bilinen en güçlü zehir olan tetrodotoksin taşıyan balon balığını tüketenlerin genellikle birkaç dakikada ölümle sonuçlanan durumlarla karşı karşıya kalacağını, vücuda alınan zehir miktarına bağlı da felç, tüm organ yetmezlikleri, koma, kalp krizi, vücutta morarma gibi bulguların meydana geleceğini bildirdi. Bu zehrin dokunma ya da solunum yoluyla da bulaştığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Sebe, özellikle balon balığının iç organlarına dokunulmaması ve türünü bilmeden yabancı bir balığın tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyanürden bin 200 kat güçlü tetrodotoksin barındıran balon balığı tüketimi, Antalya ve Van'da ölüme neden olduktan sonra Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuru yük gemisinde yine balon balığı yiyen ikinci kaptan Muhammer Alak öldü, 4 denizci de hastaneye kaldırıldı.

Balon balığı tüketiminin olay anında ilk birkaç dakika içerisinde ölümle sonuçlandığını vurgulayan ÇÜ Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, zehrin miktarına bağlı olarak hayatta kalabilenlerin ise felç, tüm organ yetmezlikleri, koma, kalp krizi, vücutta morarma, bilinç ve görme bozukluğu gibi bulgularla hastaneye geldiğini kaydetti.DENİZCİLERDEN BİRİ BELDEN AŞAĞI TUTMAMA ŞİKAYETİYLE GELDİİskenderun'da zehirlenen denizcilerden birinin de belden aşağısının tutmama şikayeti ile hastaneye başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Sebe, bu gibi durumlarda uygulanan tedavi ile ilgili şu bilgileri verdi: "Eğer hasta çok uzun süre şokta kaldıysa kalp krizine neden olabiliyor. Organ yetmezliği, karaciğer, böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Onlarla ilgili de değişik tedavi yöntemlerimiz var, onları uyguluyoruz. Tansiyon düşerse yükseltici sıvılar veriyoruz. Böbrek yetmezliğine girerse diyalize giriyor. Semptomatik tedavilerle ilerliyoruz. Bu zehir çok güçlü olduğu için genelde anında ölüyorlar. Zehri geri çevirmeye yönelik bir panzehir yok. Kişi bize canlı olarak geldiyse genelde kaybetme durumu yok, felçler de düzeliyor. Bize gelen son vaka belden aşağı tutmama, ayaklarda güçsüzlük şikayeti ile gelmişti. Tedavi ile daha sonra düzeldi. Hastamız yürüyerek gitti."'İÇ ORGANLARINA DOKUNMAYIN; ZEHİR BULAŞABİLİYOR'Balon balığından kesinlikle uzak durulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sebe, "Akdeniz ve Ege'de görülen bu balıkların insanların ya da hayvanların ulaşabileceği yerlere atılmaması gerekiyor. Çünkü onu yiyen kedi, köpek gibi canlılar da ölüyor. Zehri her yönden bulaşıyor. Dokunmakla da bulaşabilir. Balon balığının iç organlarına dokunduğunuz zaman bile bu elinize geçebiliyor. Solunum yoluyla da geçebilir. Doğada bilinen en güçlü zehirlerden bir tanesi ve balon balığının hem tüketilmemesi hem de özellikle iç organlarına kesinlikle dokunulmaması gerekiyor" diye konuştu.'TÜRÜ BİLİNMEYEN YABANCI BALIKLARI TÜKETMEYİN'

Balık tüketecek kişilere uyarılarda bulunan ÇÜ Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Türünü bilmeden yabancı bir balığı tüketmemek gerekiyor. Kimisi de özellikle denizanası gibi deniz canlılarında da temasla ya da dokunmakla da zehirlenme oluşturabiliyor. Balık zehirlenmesinden şüphelenen kişi en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Özellikle bulantı, kusma, ishal, görme bozukluğu, bilinç bozukluğu gibi yakınmaları varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor" dedi.


'Balon balığı zehri birkaç dakikada öldürüyor, hayatta kalanların felç ve koma riski var'
'Balon balığı zehri birkaç dakikada öldürüyor, hayatta kalanların felç ve koma riski var'
'Balon balığı zehri birkaç dakikada öldürüyor, hayatta kalanların felç ve koma riski var'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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