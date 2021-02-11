Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu (2)

'TABURCU OLAN HASTAYLA GÖRÜŞTÜM, KAPTAN DAHA ÇOK YEMİŞ'

Türkiye'deki kıyılarda bulunan balon balıklarının içinde bulunan tetrodotoksin adlı zehrin morfin ve siyanürden daha etkili olduğunu, yenildiği takdirde ölümle sonuçlanan zehirlenmelerin yaşanacağına vurgu yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, "Ben taburcu olan hasta ile görüştüm. O çok az yani bir lokma denecek kadar yemiş. Kaptan daha fazla yemiş. Vücuda alınan zehir miktarı zehirlenmenin öldürücülüğü açısından önem arz ediyor. Fakat balon balıklarının içerdiği zehrin morfolojik ya da farklı özelliklere göre miktarını kimyasal analizler yapmadan anlayamazsınız. Bu nedenle balon balıklarının yediğimiz miktarı, türü ya da yakalandığı bölgesi fark etmeksizin her koşulda ölümcül etki yaratabilir" dedi.

6 AY İÇERİSİNDE 3'ÜNCÜ ÖLÜMVan ve Antalya'dan sonra son 6 ay içerisinde 3'ncü ölüm vakasının yaşandığını, balon balıklarının dünyada bilinen en güçlü denizel toksini içerdiğinin altını çizen Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, "Bu toksinin panzehri yok. Öldürücü dozun üzerinde zehir vücuda alındığı takdirde çok büyük olasılıkla ölümle sonuçlanıyor. Maalesef bunu ülke olarak yaşayarak görmekteyiz. Son 6 ay içerisinde üzülerek görüyoruz ki 3'ncü ölümlü vakayı yaşadık. Antalya'da, Van'da ve hatta en son bir gemi personeli olan denizcinin zehirlendiğini öğrendik. Tabi denizcinin de bu denli bilinçsizce hareket edip balon balığını tüketmiş olması da üzücü yanlardan birisi. Biz sürekli halkımızın balon balıklarını tüketmemesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.HER KOŞULDA ÖLÜMCÜL ETKİ YARATIRPanzehri olmayan bu zehrin, pişirme dahil hiçbir yöntemle etkisiz hale getirilemeyeceğine işaret eden Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın dikkat edeceği tek şey var; hiçbir şekilde balon balığı tüketmeyecekler. Çünkü balon balıklarındaki 'tetrodotoksin' adlı bu zehir siyanürden, hatta morfinden daha etkili bir zehir ve maalesef panzehri yok. Bu zehir protein yapıda olmadığı için balığı pişirseniz dahi hiçbir şekilde inaktif olmuyor. Bu da ölümlü zehirlenmelerin artmasına sebep oluyor" diye konuştu.BU BALIKLAR KARAYA ÇIKTIĞINDA ŞİŞİYORİnsanların bu balıkları nasıl ayırt edeceği konusunda bilgi veren Köşker, "Balon balıkları karaya çıkarıldıkları zaman savunma refleksi olarak kendilerini şişirirler. Bu nedenle balon balığı olarak adlandırılırlar. Kıyı bölgelerimizde yaşayan insanlarımız bu balığı aslında tanıyor. Fakat maalesef ciddi bir bilgi kirliliği söz konusu. Bu balıkların tüketilmemesi konusunda yeterli bilgilendirmeler yeterince yapılmıyor. Daha da arttırılmalıdır. Kıyılarımızda yaşayan balon balıkları ölümcüldür, kesinlikle ve kesinlikle tüketmeyin, tükettirmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN