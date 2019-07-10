Balkonuna yuva yapan güvercinler için seferber oldu

TEZCAN EKİZLER - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, evinin balkonuna yuva yapan ve daha sonra da 2 yavru dünyaya getiren güvercinler için balkonunu tahsis etti.

Çiğli ilçesinde oturan Köse, 20 gün önce 4. kattaki evinin balkonunda bir güvercinin doğum yaptığını fark etti. Balkonunda dünyaya gelen 2 güvercin yavrusuna bakmaya karar veren Köse, önce balkonunda bulunan eşyalarla onlar için bir yuva yaptı.

Evde bulunduğu zamanlarda tüm vaktini güvercinlere ayıran Rektör Köse, güvercinlerin rahatsız olmaması için balkonu ailesinin kullanımına kapattı.

Köse, güvercin yavrularının büyüme aşamasında balkondan düşmemesi için de balkonda birtakım güvenlik önlemleri aldı.

"Rahatsız olmasınlar diye yanlarına gitmiyoruz"

Prof. Dr. Saffet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan bu yana hayvanları çok sevdiğini ama mesleği gereği kentlerde yaşamaya başlayınca ister istemez hayvanlardan uzaklaştığını söyledi.

"Misafir" adını verdiği yavru güvercinleri balkonunda gördüğü gün çok mutlu olduğunu belirten Köse, "Kuşlarımız bizim için çok önemli, aileme ve bana mutluluk vesilesi oldu. Yemlerini ve sularını koymaya başladık. Rahatsız olmasınlar diye çok yanlarına gelmemeye başladık, perdeyi bile açmadık. Onları kendi başlarına bıraktık." dedi.

Güvercinlere daha iyi bakabilmek için internetten araştırma yaptığını, güvercin dostlarından bilgi edindiğini dile getiren Köse, şöyle konuştu:

"Artık misafirlerimizin uçma vakti geldi. Onların büyümesini ve doğaya çıkmasını çok istiyorum. Bizim medeniyetimizde cana hizmet esastır. Tarihimize baktığımızda hayvanların tedavileri ve bakımları için birçok vakıf ve derneğin kurulduğunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl, anneleri bizim balkonumuzu daha güvenli bir yer görüp de yeniden gelecek olursa biz onlara daha güzel ve konforlu bir yuva hazırlayıp, daha rahat bir ortamda kendilerini ağırlayacağız. Ben öğrencilerimin de mutlaka böyle bir mutluluk yaşamasını istiyorum. Onlar da bir canlıyla ilgilensinler. Bir canlıya hizmet etmek insanlar için mutluluk veren bir davranış."

Köse, güvercin yavrularının kanat çırpıp balkonundan ayrılacağı günü merakla beklediğini, onları çok özleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA