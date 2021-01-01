Balkonda yılbaşı konseri! Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence böyle eşlik etti

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yeni yıla evinde giren bir genç saatler 00.00'ı gösterdiğinde evinin balkonuna çıkıp yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Sesi duyup balkonlarına çıkan mahalleli şarkı söyleyen gence eşlik etti. Şarkının sonunda camlardaki vatandaşlardan alkış yağmuru koptu.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan koronavirüs pandemisi geride hafızalardan kazınmayacak hatıralar ve görüntüler bırakmaya devam ediyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara şarkı söyleyerek ekmek servisi yapar fırıncıdan, drone ile pasta gönderen pastaneciye, hastane tulumlarıyla halay çekenlere kadar pek çok görüntü uzun yıllar hatıralardan çıkmayacak.

"AYRILIK" ŞARKISI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Bursa'da 2020'nin belki de hatıralardan çıkmayacak son görüntüsü de Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye mahallesinde yaşandı. Kısıtlama sebebiyle evinden çıkamayan bir genç saatler 00: 00'a geldiğinde evinin balkonuna çıkarak ayrılık türküsünü söylemeye başladı.

MAHALLELİ DE EŞLİK ETTİ

Sesi duyan mahalleli evlerinin balkonlarına çıkıp yüksek sesle şarkı söyleyen gence eşlik etti. Şarkı bittiğinde kim olduğu belirlenemeyen genç alkış yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR