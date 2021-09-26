ŞANLIURFA (İHA) - - Balıklıgöl hikayesinin nakşedildiği tespih yüz bin liraya satışta

Konyalı usta 6 ayda yaptığı eşsiz tespihini Şanlıurfa'da araba fiyatına satışa çıkardı

ŞANLIURFA - Konyalı tespih ustası genç, Kral Nemrud tarafından Hz. İbrahim'in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan Balıklıgöl'ün hikayesini nakşettiği tespihi Şanlıurfa'da yüz bin liraya satışa çıkarttı.

Tespih nakkaşı Ahmet Bozkurt Savanç, atölyesinde tespih yaparken radyodan dinlediği, Kral Nemrud tarafından Hz. İbrahim'in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan Balıklıgöl'ün hikayesini tespihe nakşetme kararı aldı. Harekete geçtiğini belirten Savanç, odunların balığa dönüştüğü ağacı bulmak için Şanlıurfa'ya gittiğini ve hikayeye konu olan ağacın iğde ağacı olduğunu tespit etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşerek söz konusu ağacın iğde olduğunu teyit ettirdikten sonra Konya'daki atölyesine giden genç, bu ağaçtan tespih yapmaya başladığını aktardı. 6 ay gibi bir sürede tespihi el emeğiyle zümrüt ve bazı değerli taşlarla işlediğini ifade eden Savanç, önce Şanlıurfa Balıklıgöl'de daha sonra tarihi bir handa tespih ustalarının ve tespih severlerin beğenisine sundu. Hikayenin tüm ayrıntılarının içerisinde barındığı tespih, ateşle güçlendirilip, ana unsurlarını oluşturan 33 habbe balık figüründen oluşuyor.

"Dinlediği Balıklıgöl hikayesi tespih oldu"

Savanç, tespihin sahip olduğu manevi değerin, maddi değerden çok daha fazla olduğunu, bir değer biçilirse eğer bu değerin ise en az yüz bin lira olacağını dile getirdi. Savanç, "Hz. İbrahim'i konu alan Şanlıurfa tespihimizin çalışması şöyle başladı. Atölyemde tespih yaparken, sosyal medya üzerinden kısa filimler olsun, kıssadan hisseler olsun, dini hikayeler olsun, bu tarz şeyler dinliyordum. Bu esnada Şanlıurfa Balıklıgöl hikayesi dönmeye başladı. Hikayeyi dinlerken bir yandan tespih yapıyordum. O esnada Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı, odunlar yanarken balığa dönüştüğü hikayeyi orada dinliyordum. O anda odunlar balığa dönüştü cümlesi geçince benim aklımda, hayalimde de böyle bir proje canlandı. O anda aklıma yanarken balığa dönüşen ağaçları, odunları bulabilir miyiz diye bir tereddütte kaldım. Yaklaşık 1 aylık araştırma sonucunda ağacın kendisine bizzat ulaştım. Daha sonra bu ağacın o ağaç mıdır, değil midir diye Şanlıurfa Belediyesinden, kültür turizm daire başkanlığından teyididini aldım. En son Şanlıurfa Belediyesi resmi internet sitesinde de araştırma sonucu ağacın isminin orada da geçtiğini kendim gördüm ve bunları da belgeledim. Bizde tespihimizi bitirdik, tespihimiz yaklaşık 6 ay gibi bir zamanımızı aldı. Hem tanıtım amaçlı hem de satışını gerçekleştirmek için bugün Şanlıurfa Balıklıgöl'e ve tarihi bir handa düzenlenen aybaşı pazarına getirdik, beğeniye sunduk. Satışından önce insanların beğenisine sunmak gerekiyor. Böyle bir eserin her şeyden önce maneviyat duygusu var. O maneviyatı önce insanlara sunmamız lazım, tanıtmamız lazım. Çünkü böyle bir şey dünyada ilk kez yapıldı. Bu Hz. İbrahim'in hayatından etkilenerek yapıldı. Hz. İbrahim doğdu, büyüdü, bütün putları yıktı ve bunun üzerine nemrut mancınık sistemini kurdu, çok büyük bir ateş yaktı. Bu hikaye zaten etkileyici bir hikayedir. Şimdi fiyat konusu detaylandırmamız biraz ince hesaplara giriyor. Çünkü bu 6 ay sürdü. 6 ay içerisinde usta bir sanatkar yevmiyesini hesaplamak gerekiyor. Balıklarımızın gözleri zümrüt taşlarından yapıldı. Başka bir maliyeti var, kutusudur işçiliğidir, bunları göz önünde bulundurarak ince ince hesap yaparsak tamamen 100 bin TL gibi bir satışını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Eseri inceleyen Tespih ustası Selçuk Perdeci ise "Bu ustanın yanında kendimize tespih ustası demeye çekiniyoruz. Arkadaşımız burada çok güzel bir emek vermiş. Yani hiçbir emeğin maddi olarak karşılığı olamaz. Sonuçta burada bir emek var, 6 aylık bir emek olmuş. Eşinden, çocuklarından alınmış zamanı bu işe vermiş" ifadelerini kullandı.