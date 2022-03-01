Balıkesir (UEDAŞ) elektrik kesintisi listesi! 1 Mart Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - Balıkesir elektrik kesintisi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Mart Salı günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi elektrik kesintisi, Altıeylül elektrik kesintisi, Edremit elektrik kesintisi ve Bandırma elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Balıkesir elektrik kesintileri şu şekildedir:

1 Mart Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

1 Mart Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

1 Mart Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BİGADİÇ ilçe, BOZBÜK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

1 Mart Salı günü 10:30 - 16:30 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, GÜRE, ÇAMLIBEL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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