BALIKESİR - Okulda öğrencilere tarımsal üretim yapabilecekleri alanlar oluşturuldu

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir okulda hazırlanan yeşil alan ve seralarda, öğrencilere tarımsal üretim öğretilecek.

Küçükköy Mahallesi'ndeki Necmi Komili İlkokulu ve Ortaokulu'nda, "Başka Bir Okul Mümkün" projesi kapsamında, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in desteğiyle, öğrencilerin toprakla ilgileneceği alanlar oluşturuldu.

Projeyle ilgili okulda düzenlenen toplantıya katılan Boyner, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin toprakla ve doğayla daha fazla iç içe eğitim alabilmesi için bir çalışma başlattıklarını anlattı.

Okulu ve bahçesini öğrencilerin doğada çalışabilecekleri, tarım eğitimi alabilecekleri bir alan haline getirdiklerini belirten Boyner, "Bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de destek aldık. Koordinatörlüğünü peyzaj mimarı Aybike Zengin'in üstlendiği proje, Ayvalık'ın doğasının yanı sıra sürdürülebilir yeşil ekonomiye geçişin önemli bir merkezi olabilme potansiyelinden dolayı bu ilçede gerçekleştirildi." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da okulun 29 dönümlük kullanım dışı bahçesinin 9 dönümlük bölümünün hem yaşam alanı hem de eğitim alanı olabilmesi için Boyner'in verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Öğrencilerin oyun parkurunda vakit geçirip yeşil alan ve seralarda bitki yetiştirmelerini amaçladıklarını anlatan Bahadır, şunları kaydetti:

"Bir bitkinin yetiştirilmesi ile üretilmesine ait serüveni, daha sonrasında geri dönüşüme kazandırılmasına ait süreci öğrencilere aktarmak istiyoruz. Zaten bu, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarında var olan bir çalışmadır. Alandaki meyve ağaçlarının ürün vermesiyle bunların satışından elde edilecek gelirin, hem okula hem de projede yer alan öğrencilere verilmesi öngörülüyor. Ümit Boyner hanımefendiyle okul aile birliği, vasıtasıyla iletişim kurduk. Bu konuda yaklaşık 450 bin liralık ekonomik destek verdiler. Okul bahçesindeki çalışmaları, Ümit hanım kendi ekibiyle yürüttü. Her şey tamamlanana ve bize teslim edilinceye kadar kendisi bizzat ilgilendi."