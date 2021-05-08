BALIKESİR MANYAS'TA PAZAR YERLERİNDEKİ ÜRÜNLER KISA SÜREDE TÜKETİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BALIKESİR MANYAS'TA PAZAR YERLERİNDEKİ ÜRÜNLER KISA SÜREDE TÜKETİLDİ

BALIKESİR MANYAS'TA PAZAR YERLERİNDEKİ ÜRÜNLER KISA SÜREDE TÜKETİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kurulan pazar yerinde denetimler artılırken, tezgahlar kısa sürede boşaldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kurulan pazar yerinde denetimler artılırken, tezgahlar kısa sürede boşaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' uygulamasında, 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olunması kararı alındı. Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde bulunulan tespitler sonucu alınan bu karar sonrası, Manyas ilçesinde vatandaşlar da soluğu pazar yerlerinde aldı.

Tezgahlardaki ürünler, erken saatlerde tükenirken pazar yerlerindeki denetimler de artırıldı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, sürekli olarak İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile birlikte pazar içerisinde denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşlar yoğunluk yaşanmaması için pazar alanına girişlere kurulan barikatlardan sırasıyla içeriye alındı. Kaymakam Yıldız, vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve sabırdan dolayı teşekkür etti.

Bankamatikler önünde bayram ikramiyeleri ve tarımsal desteklerini almak isteyenlerin de yoğunluk oluşturdukları gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Burak Sergen Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BALIKESİR MANYAS'TA PAZAR YERLERİNDEKİ ÜRÜNLER KISA SÜREDE TÜKETİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:06:34. #1.14#

title