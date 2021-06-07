Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle biriken atıkların deniz salyasıyla birlikte yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor. Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı.

YOĞUN BİR TABAKA OLUŞTURDU

Rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken bazı atıkların müsilajla kalın ve yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.

İşte Erdek'ten görüntüler:

Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı
Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı
Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı
Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı




Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara'yı yavaş yavaş öldüren deniz salyası Erdek kıyılarını kapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:36:40. #1.16#

title