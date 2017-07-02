Balıkesir Karesispor'a Hazer'le Alican'dan İmza

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımı Balıkesir Karesispor Basketbol, daha önce anlaştığı Samsun BŞB Anakent'ten Hazer Avcı ve İstanbul Belikdüzü'nden Alican Güney'le sözleşme imzaladı.



Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, imza töreninde yaptığı konuşmarda geçen sezon lige damgasını vuran iki önemli ismi takıma kazandırdıklarını belirterek, "Transferlerimiz sürecek. Balıkesir'i Türkiye Basketbol Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.



Daha önce Best Balıkesir'de kupa şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Hazer Avcı, Balıkesir'e döndüğü için mutlu olduğunu söylerken, 28 yaşındaki Alican Güney ise "Böyle bir organizasyonun içerisinde yer aldığım için mutluyum" ifadesini kullandı.



Balıkesir temsilcisi, iç transferde geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyon olan kadrosundan Enver Ekmen, Sezgin Eriş, İlker Türel ve Azizcan Özdemir'le sözleşme yeniledi.



- Balıkesir