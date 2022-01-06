Balıkesir'in tarihi kimliği restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarılıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir genelinde tarihi yapılara yönelik restorasyon faaliyetleri devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde tarihi kimliği ortaya çıkaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019'un Nisan ayından bu yana 49 yapının restorasyon veya tadilat işlerini tamamladı, 44 yapıda da çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi yapılara dair gerçekleştirdiği çalışmalarla Metin Sözen Büyük Ödülü'nü alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilin bütününde uyguladığı restorasyon projeleriyle tarihi yapıları yeniden hayata döndürüyor.

Tarihi yapılar kent kimliğine kazandırılıyor

Şehrin bütününde devam eden ya da tamamlanan restorasyon, restitüsyon, rölöve çalışmaları hakkında bilgi veren İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürü Koray Karabulut şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze gelen tarihin yaşatılması için onun belgesi niteliğinde olan eserlerin onarımı ve korunması gerektiğine olan inancımızla şehrimizin tamamında restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Marmara ilçesinde bulunan eski Hükümet Konağı'nın restorasyonunu yakın zamanda sonlandırıp, yapının müze olarak işlevlendirilmesine dair proje çalışmalarımızı da tamamladık. Havran İlçesindeki Terzizade Konağı'nda da çalışmaları tamamlayarak halkın kullanımına açtık. Edremit Güre'de eski bir okul binasının restorasyonu tamamlamak üzereyiz. Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yer alan Ekinel Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Şadırvan'da da çalışmaları tamamlayarak bu yapıları kent kimliğine kazandırdık."

Öte yandan Edremit'te, Gazi İlyas Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Karesi'de bulunan Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma projesini de sürdürüyor. Proje kapsamında Kazım Özalp Sokak'ta bulunan 8 adet yapının restorasyonunu yapan Büyükşehir, bu yapıları işlevlendirecek ve güncel bir şekilde kullanılabilir hale getirecek.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet