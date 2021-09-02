Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti

Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile beraberindeki protokol heyeti Ankara'da bakan ziyaretleri gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile beraberindeki protokol heyeti Ankara'da bakan ziyaretleri gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve beraberinde Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, BALOSB Müdürü Mesut Eray ve BALOSB Yönetim Kurulu Üyesi Metin Baykan ile birlikte Balıkesir'in gelişmesi için yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı, ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ettiler.

Vali Hasan Şıldak daha sonra Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Balıkesir'de yapılması talep edilen çalışmalar hakkında Bakan Soylu ile görüşen Vali Şıldak ve Balıkesir Milletvekilleri önemli konularda İldeki ihtiyaçları kapsamlı olarak ilettiler.

Vali Hasan Şıldak heyet olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerin önemli sonuçları olacağını, bazı temel taleplerin ilgili bakanlıklar tarafından öncelikle ele alınarak hizmete dönüşeceğini belirtti. Yakın ilgi ve Balıkesir'e destekleri için Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz diyen Şıldak, "İlin her yönden gelişmesi için Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Odalarımızla tam bir uyum içinde konuları yakından takip ediyor, işbirliği halinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti
Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti
Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti
Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Derya Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 08:49:12. #1.16#

title