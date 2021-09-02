Balıkesir heyeti Ankara'da bakanları ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile beraberindeki protokol heyeti Ankara'da bakan ziyaretleri gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile beraberindeki protokol heyeti Ankara'da bakan ziyaretleri gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve beraberinde Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, BALOSB Müdürü Mesut Eray ve BALOSB Yönetim Kurulu Üyesi Metin Baykan ile birlikte Balıkesir'in gelişmesi için yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı, ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ettiler.

Vali Hasan Şıldak daha sonra Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Balıkesir'de yapılması talep edilen çalışmalar hakkında Bakan Soylu ile görüşen Vali Şıldak ve Balıkesir Milletvekilleri önemli konularda İldeki ihtiyaçları kapsamlı olarak ilettiler.

Vali Hasan Şıldak heyet olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerin önemli sonuçları olacağını, bazı temel taleplerin ilgili bakanlıklar tarafından öncelikle ele alınarak hizmete dönüşeceğini belirtti. Yakın ilgi ve Balıkesir'e destekleri için Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz diyen Şıldak, "İlin her yönden gelişmesi için Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Odalarımızla tam bir uyum içinde konuları yakından takip ediyor, işbirliği halinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı