BALIKESİR HAVA DURUMU 16 MAYIS 2025: Bugün Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Balıkesir'de de hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 16 Mayıs 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 16 Mayıs Cuma günü Balıkesir'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Balıkesir için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Bugün, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Balıkesir'de hava, hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca sıcaklık 28°C civarına ulaşacak, akşam ise sıcaklık 9°C'ye kadar düşebilir. Yağmur ihtimali yüksek olan bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

BALIKESİR HAVA DURUMU