Balıkesir'deki okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor
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Balıkesir'deki okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

Balıkesir'deki okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'deki okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Balıkesir'deki okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Altıeylül ilçesindeki Burhan Erdayı İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelip su tabancalarıyla oyunlarına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yaptığı açıklamada, öğrencilere yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirten Yıldız, "5 Temmuz-31 Ağustos'ta da okullarımızda 'Telafide Ben de Varım' programını uygulayacağız. Bütün öğrencilerimizi okullarımızda gerçekleştirecek olduğumuz bu güzel etkinliklere katılmaya davet ediyorum." dedi.

4. sınıf öğrencilerinden Elif Meliha Veske de eğlenceli zamanlar geçirdikleri bu süreçte hem kendilerini geliştirdiklerini hem de sosyalleştiklerini anlattı.

Telafi eğitimi

Ayrıntılarına "telafidebendevarim.meb.gov.tr" web adresinden erişilebilen, gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere 4 ana temaya uygun planlanacak.

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.

Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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