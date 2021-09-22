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BALIKESİR - Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
BALIKESİR - Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Balıkesir'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, doğal afetlere hazırlık amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı gerçekleştirildi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinesinde, doğal afetlere hazırlık amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi, İl AFAD Müdürlüğünde, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantının ardından Vali Şıldak, tatbikata katılacak ekiplerle görüştü, bilgi aldı.

Daha sonra Vali Şıldak'ın telsizden talimatını alan ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Alanı'na geçti. Ekipler, tatbikat kapsamında, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara başladı.

Senaryo gereği, çöken ve altında vatandaşların bulunduğu bir binada arama kurtarma çalışması yürütüldü. O sırada enkaza yaklaşmak isteyen yaralıların yakınları polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Megafonla enkaz altındaki vatandaşlara "Sesimi duyan var mı?" diye seslenen ekipler, daha sonra sismik ses dinleme cihazıyla enkaz altını dinledi.

İtfaiyeye bağlı görev yapan arama kurtarma köpeklerinin de yer tespiti sonrası enkazdan bir yaralı çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Yine senaryo gereği, deprem esnasında binadan telaşla kaçarken okulun sulama havuzuna düşen kişinin cansız bedeni, itfaiye dalgıç ekiplerince sudan çıkarıldı.

Tatbikat alanında bir fabrikada çıkan yangın da itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı.

Vali Hasan Şıldak, tatbikat sonrası AFAD, emniyet, jandarma, UMKE, Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK), Dursunbey Arama Kurtarma (DAK) ve İHH'nın katıldığı 390 kişiden oluşan ekibe teşekkür etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Şıldak, tatbikatın çok etkili ve iyi sonuçları olan bir çalışma olarak tamamlandığını söyledi.

Deprem konusunda Balıkesir'in riskli iller arasında yer aldığını vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Afetlere her zaman hazır olmamız gerekiyor, içinde bulunduğumuz afet eğitim yılı dahilinde İçişleri Bakanlığımızın başlattığı bu kampanyaya biz de bir proje hazırlayarak katıldık. Eğitim çalışmalarımızı AFAD, Büyükşehir Belediyemiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında gerçekleştirilen bir ortak çalışma ile bir proje çalışması ile sürdürüyoruz. Burada da yine yüksek rakamlara ulaştık ama yıl sonuna kadar Bakanlığımızın bize belirlemiş olduğu hedefleri yakalamak istiyoruz. İşte böylesine anlamlı bir yılda bu planlı çalışmayı ortaya koymak da Balıkesir için bir kazanım oldu."

Şıldak, sonraki hedeflerinin plansız ve haber siz tatbikatlar gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

BALIKESİR - Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

BALIKESİR - Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

BALIKESİR - Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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