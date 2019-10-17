Balıkesir'de YKS'de başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

17.10.2019 13:49

Balıkesir'de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre alanlarında birinci olan öğrencileri ödüllendirildi.



İvrindi ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre alanlarında birinci olan öğrenciler İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz tarafından ödülle layık görüldü.



Eğitimci kimliğe sahip Belediye Başkanı Yusuf Cengiz İvrindi ilçesinde lisans öğretimini kazanan Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik Bölümünü kazanan Beyza Kalabak, Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanan Alper Burak Demir, Balıkesir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanan Asude Altıntaş, ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Cemile Nur Çakmak'ı makamında ağırlayıp kendilerine hediyelerini takdim etti.



Başkan Cengiz, "Eğitim camiasından gelen biri olarak ve de eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda pırıl pırıl kardeşlerimizin, geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimizin başarılarından onur duyduk. Mutlu olduk. Başarılarına İvrindi Belediye Başkanı olarak kayıtsız kalmayıp hediyelerini takdim ettik. Her başarının arkasında ilmek ilmek işlenen emek vardır. Çocuklarımızı bu denli ahlaklı, terbiyeli ve dürüst bir şekilde yetiştirip bu günlere getiren ailelerimize, bu zamana kadar eğitim öğretim hayatını sürdürdüğü okullarda katkı sağlayan eğitim camiası personellerine teşekkür ediyorum. En önemlisi de gösterdikleri planlı çalışma, azim ve kararlılık ile hedeflerine ulaşan genç kardeşlerimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA