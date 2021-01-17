BALIKESİR - Yaban hayvanları için doğaya 900 kilogram yem bırakıldı

Balıkesir'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Balıkesir'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Karesi Belediyesi ve AK Parti Karesi İlçe Teşkilatınca kentte dünden itibaren etkisini artırarak sürdüren kar dolayısıyla yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceden belirlediği Yaylacık ve Tatlıpınar mahalleleri kırsalında hem etçil hem de otçul hayvanlar için yemleme etkinliği yapıldı.

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, teşkilat üyeleri ile belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, 300 kilogram saman, yonca, sakatat, yulaf, yeşil sebze ile 600 kilogram kuru yemi, hayvanların görebileceği şekilde ağaç diplerine döktü.

Subaşı, etkinlikte yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi gereğince, doğal hayatta yaşayan canlılara bir nebze katkı sunmak için bu çalışmada yer aldıklarını bildirdi.

TBMM'nin 26 Ocak'ta başlayacak çalışmalarında ilk görüşülecek konulardan birinin hayvan hakları ile ilgili olduğunu belirten Subaşı, "Üzülerek medyadan takip ediyoruz. Ayağı, kolu kesilen, gözü oyulan, yapılan işkenceleri tarif etmeye kelimeler yetmeyen hem evcil hem yaban hayvanlarını koruyacak gerekli çalışmaları kanun çıkararak yapacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Canbey ise önemli bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirdiklerini dile getirdi.

Özellikle kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde hayvanların kendilerini beslemelerinin kolay olmadığını vurgulayan Canbey, "Biz de buna katkı, destek vermek ve hayvanları beslemek için buradayız. Güzel bir etkinlik. Bütün arkadaşlarımızla bu hayvanların beslenmesine katkı vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kar yağışının bir süre daha devam etmesini dileyen Aydemir, bu durumdan çiftçilerin de memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya