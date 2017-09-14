Balıkesir'de Uluslararası Termal Sağlık Turizm Sempozyumu
Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Turizm Fakültesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Sempozyumu düzenlendi.
Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Turizm Fakültesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Sempozyumu düzenlendi.
Balıkesir Sergi Salonu'nda, Kamu Hastaneler Birliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan BAUN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Türkiye'nin 20 milyar dolarlık bir sağlık turizmi potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Balıkesir'in sağlık turizminden pay alması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Balıkesir, Türkiye'yi doyuran il olma özelliğinin yanında kaplıcaları, çamur banyoları, maden suları ve doğal kaynak suları bakımından da zengin bir ildir. Aynı zamanda Türkiye'nin seçkin ve eski bir turizm merkezidir. Elimizde yer altı ve yer üstü sular aşağı yukarı her ilçeye dağılmış şekildedir." dedi.
Kentteki birçok kaynağın bakir durumda olduğunu belirten Özdemir, bu kaynakların sağlık ve turizm hizmetinde planlı şekilde değerlendirilmesinin il için büyük yarar sağlayacağını belirtti.
Özdemir, "Türkiye'nin sağlık turizminde 20 milyar dolar gelir edebilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Balıkesir ve bizler de bu konuda bir fırsat yakalayabiliriz. Burada tabi kamu, özel ve üniversite olarak birlikte hareket etmeliyiz. Balıkesir'in iyileşmesi ve ileri taşınabilmesi için bu önemli bir fırsattır." diye konuştu.
"Uluslararası turizme hizmet edecek tesislerimiz olsun"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da Balıkesir'in termal turizm açısından büyük bir potansiyeli olduğunu ifade etti.
Balıkesir'in her yerinde termal su bulunduğunu aktaran Uğur, şunları söyledi:
"Balıkesir'in hangi köşesine gitseniz termal var. Sındırgı'da Çaygören Barajının üç noktasında üç ayrı termal su var. Bigadiç, Pamukçu ve Susurluk'ta termal sularımız var. Sındırgı'da sıfır metrede 180 litre/saniye debisi olan 95 derece su kaynıyor. Böyle bir zenginlik bilmiyorum dünyanın kaç yerinde var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Ulusal ve uluslararası turizme katmamız için tesise ihtiyacımız var. Kütahya ve Afyon bu işi başardı fakat biz Balıkesir'de termal tesis işini uluslararası düzeye taşıyamadık. Balıkesir'de bu işi başarılı şekilde yapacağız."
"Tesisleri geliştirmeliyiz"
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise termal turizme yönelik tesisleri geliştirerek Afyonkarahisar'ın, Kütahya'nın bulunduğu yere doğru yaklaşmak istediklerini söyledi.
Yazıcı, Balıkesir'in büyümesinin Afyonkarahisar'ın pastasını küçültmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin refah seviyesinin yükselmesiyle hem sağlık turizminde hem diğer turizmde yerli turist sayılarımız her geçen yıl katlanarak artıyor. Son 10 günlük bayram tatilinde Edremit, Ayvalık ve Burhaniye'ye girmek adeta mümkün değildi. Sektör adeta bayram etti. Allah'ın verdiği bu güzelliği herkesin kullanabilmesini istiyoruz. İnşallah Afyon'daki tesisler gibi bizim de Gönen'de, Sındırgı'da ve Güre'deki tesislerimiz marka haline dönüşür."
BAUN Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilay Şahin de Balıkesir'in hem dünyada hem de Türkiye'de hak ettiği yeri alabilmesi için termal turizmin aktif hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından AK Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu, "Termal sağlığın ulusal ve uluslararası uygulamaları" konulu sunum gerçekleştirdi.
Birçok akademisyenin sunum yaptığı ve gün boyuncu devam eden sempozyuma Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve termal turizm temsilcileri katıldı.