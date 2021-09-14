Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İlçe açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Alibey Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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