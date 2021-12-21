Balıkesir'de "Kuvayı Milliye Meclisi" kuruldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında, Kuvayı Milliye Meclisi kuruldu. Balıkesir'in, Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıkların İstiklal Madalyasıyla taçlanması amacıyla çalışmalarını gerçekleştirecek meclisin temsilciliğine Tahir Korucuoğulları seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde "Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir" paneli gerçekleştirilerek ardından da Balıkesir Kent Konseyi Kuvayı Milliye Meclisi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Prof. Dr. Zeki Çevik'in moderatörlüğünde Araştırmacı-Yazar Aydın Ayhan, Yönetmen Özhan Eren, Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı panele, Balıkesir Kent Konseyi üyeleri büyük ilgi gösterdi.

Panelin ardından gerçekleştirilen Kuvayı Milliye Meclisi Olağan Genel Kurulu sonucunda kurulan meclis Balıkesir'in Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanca direnişini, Milli Mücadele duruşunu, tarihini araştıracak ve tanıtacak. Kuvayı Milliye Meclisi, şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek İstiklal Madalyası alınması konusunda da karalılıkla çalışmalarını gerçekleştirecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, panelde anlatılan bilgilerin çok verimli olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Balıkesir Kent Konseyi'ni; şehri her yönüyle değerlendiren, ihtiyaçlarını, birikimlerini tespit eden, bir analizle de bunu sonuca dönüştüren bir unsur olarak görüyoruz. Kuvayı Milliye Meclisimiz, Balıkesir'e en büyük mührü vuracak. Kuvayı Milliye hareketinin başlangıcını ve sonucunu çok iyi anlatan bir şehiriz. Kuvayı Milliye aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcı misakı milli sınırlarımız içerisinde yaşamaya devam etmemiz ve bir millet olarak kalmamızın ana unsuru. Kuvayı Milliye Meclisi organlarıyla beraber Kent Konseyimiz bu Kuvayı Milliye aşkıyla bizim yaptığımız her çalışmayı neticelendirecek ve İstiklal Madalyası ile sonuçlandıracak."

Kuvayı Milliye Meclisi'nin 45 kişilik Yürütme Kurulu Üyeleri belirlenerek oy birliğiyle seçildi. Ardından Kuvayı Milliye Meclisi Temsilcisi olarak; Tahir Korucuoğulları, yardımcılığına ise; Mustafa Öğe ile Recep Sabit seçildi.

Çalışma grupları belirlendi

Programın son bölümünde çalışma grupları belirlenerek temsilci seçimleri yapıldı. Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu Temsilciliğine Saadettin Akbaba, Basın, Yayın ve Tanıtım Çalışma Grubu Temsilciliğine Ali Anıl Deveci, Tarih, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Temsilciliğine Recep Sabit, Eğitim Çalışma Grubu Temsilciliğine Yılmaz Karahan ve Kuvayı Milliye Haftası Çalışma Grubu Temsilciliğine de Şükrü Bakır seçildi.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, siyasi parti, oda, dernek ve STK'ların temsilcileri ile Kent Konseyi Üyeleri katıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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