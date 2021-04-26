Balıkesir'de kolonya satışları hız kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de kolonya satışları hız kesti

Balıkesir'de kolonya satışları hız kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle uzmanlar tarafından en iyi dezenfektan olarak ilan edilen limon kolonyası satışları geçtiğimiz yıla göre azalma gösterdi.

Koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle uzmanlar tarafından en iyi dezenfektan olarak ilan edilen limon kolonyası satışları geçtiğimiz yıla göre azalma gösterdi. Pandeminin Türkiye'de görülmesiyle birlikte limon kolonyası satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmuş, üretimde kullanılan alkol bulmakta sıkıntı çekilmişti.

Balıkesir'de uzun yıllardır kolonya üretimi ve satışı yapan Feyzullah Saçan pandeminin devam etmesiyle limon kolonyasına ilginin devam ettiğini söyledi. Alkol sıkıntısının azalmasıyla limon kolonyası üretiminin artmasına rağmen satışlarda bir düşüş yaşandığını söyleyen Feyzullah Saçan, günümüzde de en iyi dezenfektanın kolonya olduğunu dile getirdi.

Balıkesirli kolonya satışı yapan Feyzullah Saçan, "Pandeminin ilk döneminde piyasada alkol yoktu, biraz sıkıntı vardı. Alkol o dönemde yurt dışından geliyordu sonra yerli üretim olmaya başladı. O dönemki alkol sıkıntı geçti şu anda alkol bulabiliyoruz. Şu anda dezenfektan satıyoruz, genelde de halkımız limon kolonyası almayı tercih ediyor. Vatandaşımız alkol oranı yüksek olduğu için dezenfektan için limon kolonyasını tercih ediyor. Limon kolonyası satışlarımız oluyor Allah bereket versin ama eskiye nazaran biraz durgun. Çünkü haftada 2 veya 3 gün kısıtlama oluyor o yüzden satışlarımız normal olarak devam ediyor. Pandeminin ilk dönemindeki gibi bir yoğunluk yok. Şu anda kolonya satışımız iyi. Fakat eskiden parfüm çok kullanılıyordu, şimdi parfüm tercih edilmiyor. Vatandaşlarımızın yüzde 80'i dezenfektan olduğu için limon kolonyası kullanıyor. Şu anda parfüm out, limon kolonyası in oldu. Kolonya kültürü Türkiye'de unutulmuştu. Bu korona virüsü bize kolonya kültürünü; özellikle limon kolonyasını geri getirdi. Eskiden kolonyası yaşlılar, gençleri se parfüm kullanıyordu. Ama şu an pandemi bize kolonya kültürünü hatırlatmış oldu" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir'de kolonya satışları hız kesti
Balıkesir'de kolonya satışları hız kesti
Balıkesir'de kolonya satışları hız kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den '15 gün' uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü
Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den "15 gün" uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Rıza Kayaalp Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de kolonya satışları hız kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:21:10. #1.15#

title