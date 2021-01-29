BALIKESİR - İşçi servisi tırla çarpıştı 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tavukhanelerden fabrikalara götürülmek üzere tavuk yüklemesi yapan işçileri taşıyan Galip Dinçer idaresindeki 10 AEM 464 plakalı minibüs, Bandırma- Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi Kavşağı'nda İsmail Dere yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Dinçer ve minibüsteki Hüsamettin Sargın ile Mehmet Durgut yaşamını yitirdi.

İşçi servisindeki Barış Deniz, Aydıner Aydın, Hasan Gezer, Suriye uyruklu Yahya Saleh ile Abdurrahman Yusufi, Engin Doğancıoğlu, İbrahim İhya ve Ersan Ermiş ile tır sürücüsü İsmail Dere yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarım Hekimoğlu incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse