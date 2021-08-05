Balıkesir'de göl ve göletlere sazan yavrusu bırakıldı
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Balıkesir'de göl ve göletlere sazan yavrusu bırakıldı

Balıkesir'de göl ve göletlere sazan yavrusu bırakıldı
Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Manyas ve Kepsut ilçesindeki göl ve göletlere Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 136 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Balıkesir'in Manyas ve Kepsut ilçesindeki göl ve göletlere Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 136 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Antalya'daki Su ÜrünlerAraştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 116 bin yavru sazan balığı Manyas Gölü ile ilçe barajında suyla buluşturuldu.

Balıklar, Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok ile müdürlük veterinerlerince suya bırakıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Ürkmez Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 20 bin yavru sazan ise Kepsut ilçesindeki çeşitli göletlere salındı.

Projeyle kırsal kesimdeki vatandaşların kaliteli proteine ulaşmaları, sosyal ve sportif balıkçılık faaliyetlerinde bulunmaları, balık popülasyonlarının devamı ve göl ekosisteminin canlı tutulmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız

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