Balıkesir'de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova'da yakalandı
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Balıkesir'de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova'da yakalandı

Balıkesir'de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 68 yaşındaki sağır ve dilsiz kadının boynuna ip takarak bileziklerini gasp eden 2 zanlı Yalova'da yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 68 yaşındaki sağır ve dilsiz kadının boynuna ip takarak bileziklerini gasp eden 2 zanlı Yalova'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Münire Şengül'ün ikametine giren şüpheliler, yaşlı ve engelli kadını önce darp etti. Kadının boynuna ip geçiren zanlılar bileğindeki 2 altın bileziği de aldı. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oturdukları belirlenen F.E. (19) ve A.T. (20) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Yalova'dan geçişleri sırasında yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, suçun işlendiği Balıkesir'e gönderildi. - YALOVA

Balıkesir'de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova'da yakalandı
Balıkesir'de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova'da yakalandı
Balıkesir'de engelli kadını gasp eden zanlılar Yalova'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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