Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
02.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:14
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse