Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

02.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:14
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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