Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü
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Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Tarık Köse - Haberler | Güncel
Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Feci kazada ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi.

Alınan ilk bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 İŞİ ÖLDÜ, 2 SAĞLIKÇI YARALANDI

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı. Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen kamyonun kasasında yüklü bazı koyunlar da telef oldu.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü
Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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