Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi - Haberler
Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Whatsapp, Güncel

Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan ve hastalığından dolayı tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa'nın isteğini yerine getirdi.

15.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:14
Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan ve hastalığından dolayı tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa'nın isteğini yerine getirdi.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karamanköy Mahallesi'nde yaşayan ve hipertansiyon hastası olduğu için tuzsuz ekmek tüketmesi gereken 9 yaşındaki Rahmi Aslanboğa, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezinin whatsapp ihbar hattına talebini iletti.

Durumun bildirilmesi üzerine Belediye Başkanı Yılmaz, küçük Rahmi'ye tuzsuz ekmek ile oyuncak tren, kız kardeşleri Asel ile Emine'ye de oyuncak bebek gönderdi.

Oğlunun isteğini yerine getiren Yılmaz'a teşekkürlerini ileten anne Şeyda Aslanboğa, şunları kaydetti:

"Yücel Yılmaz başkanımızdan Allah razı olsun. Hastalığı dolayısıyla oğlum diyet uyguluyor, bu nedenle tuzsuz ekmek tüketmesi gerekiyor. Ekmeğe ulaşım sağlayamadık. Büyükşehir Whatsapp İhbar Hattı'na yazarak talepte bulunduk. Oradan anında dönüş yaptılar ve sonrasında ekmeği eve kadar getirdiler, yanında 3 çocuğuma da hediyelerle birlikte. Her şey için çok teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu Haberler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk...
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Demet Akalın Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: Balıkesir'de 9 yaşındaki Rahmi'nin tuzsuz ekmeğini Belediye Başkanı gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 15:18:19. #1.15#
title