BALIKESİR - "2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri" sahiplerini buldu
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BALIKESİR - "2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri" sahiplerini buldu

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen mavi bayrak ödülleri için Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde tören düzenlendi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen mavi bayrak ödülleri için Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde tören düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Paşa Limanı Plajı'ndaki 2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde, Balıkesir'in 36 mavi bayrak sahibi olduğunu, bunların yaklaşık yarısının Ayvalık'ta bulunduğunu ifade etti.

Ayvalık'ın kendileri için özel olduğunu vurgulayan Yılmaz, "En fazla turistik yatak kapasitesi Ayvalık'ta bulunuyor. Emeklerinden dolayı Ayvalık Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da müsilaj ile mücadele konusunda Marmara ve Balıkesir'de son derece önemli adımlar atıldığını ve bunu kalıcı hale getirmek istediklerini söyledi.

Ayvalık'ın Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip ilçe olduğuna işaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de şöyle konuştu:

"Bu yıl ilk kez mavi bayrak dalgalanan Cunda Arka Deniz Plajı ile Altınova Kum Adası Plajı'nın onur belgelerini almanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da Duba, Kapri ve Paşa Limanı plajlarının mavi bayrak almasıyla birlikte belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait mavi bayraklı plaj sayımız 5'e, Ayvalık genelinde mavi bayraklı plaj sayısı marinalarla birlikte 17'ye yükseldi."

TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen de mavi bayrak programının, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 2021 yılında otel, marina, yat ve turizm teknelerinin taşımaya hak kazandığı "mavi bayrağı" temsilen göndere mavi bayrak çekildi.

Törende, En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı Lokman Atasoy'a verildi.

BALIKESİR - '2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri' sahiplerini buldu
BALIKESİR - '2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri' sahiplerini buldu
BALIKESİR - '2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri' sahiplerini buldu
BALIKESİR - '2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri' sahiplerini buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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