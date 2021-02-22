Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ayvalık İlçemize bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalleler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22.02.2021 Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya