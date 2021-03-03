Balıkesir'de 15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları katıldı.

"Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y. ise duruşma salonuna gelmedi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, mahkeme heyetinden Adli Tıp Kurumunun raporunun incelenmesi için Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalına veya Yeniyüzyıl Üniversitesi Ana Bilim Dalına gönderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine ve oradan gelecek cevaba göre üniversiteler içinde adli genetikçi bulunduran bir üniversiteden görüş almak üzere gönderilmesi yönünde ara karar vererek duruşmayı erteledi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dosyanın soruşturma aşamasının 11 buçuk yıl sürdüğünü söyledi.

Erenci, yargılanmanın da üçüncü yılını tamamladığını belirterek, "Dosyada bir rapor bolluğu var ve bu raporlar tamamen birbirine zıt raporlar. Bunların içinde mahkeme tarafından görevlendirilmiş bir heyetin 'evet doğrudur, suçu işleyen kişiler bunlardır' demesi bekleniyor. Bu nedenle de mahkeme heyetinin yaşadığı tereddüde de hak veriyoruz. Çocuklarınız kayboluyor, ölü bulunuyor ve 15 yıl boyunca adalet arıyorsunuz, bu hala devam ediyor. Bundan daha yakıcı bir süreç düşünemiyorum." diye konuştu.

Maktul Tuğçe'nin annesi Ayşe Yıldırım da "Katiller şu anda elini kolunu sallaya sallaya geziyor, 15 yıl oldu. Biz içimizdeki yangınımızla hala kavruluyoruz." dedi.

Maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife Karabacak ise sadece adalet istediklerini anlatarak, "Biz kimseden aş, ekmek istemedik. Sadece yavrularımızın katillerini istedik." ifadelerini kullandı.

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya