Balıkesir CHP'den 'Ahmet Akın' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın adaylıktan geri çekilmesine tepkiler sürüyor.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı yaptığı açıklamada karar vermek için salı günü yapılacak MYK toplantısını bekleyeceklerini ifade etti. Sarı yaptığı açıklamada, "Bu hafta içinde CHP ve İyi Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri sırasında gelişen süreç sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayımızın geri çekilerek, İYİ Parti'ye verilmesi süreci ile ilgili olarak itirazlarımızı o gece İl Başkanlığımızda dile getirdik. İtirazımız, açıklamış olduğumuz ve halkımız tarafından kabul gören adayımızın geri çekilmesine idi. Bu süreçte halkımızda yaşatılan umut dalgası ve heyecanın bizlerde yaratmış olduğu motivasyon ile bizim Balıkesir'de başaracağımıza inancımız tamdı. Bu sebepledir ki o gece partililerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkan ve başkan adaylarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, bu itirazımızı genel merkezimize giderek iletmemiz gerektiği sonucuna vardık. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'ya bu sorunu iletmek üzere yola çıktık, sabah Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı'ya bu süreç hakkındaki görüşlerimizi ayrıntılı olarak ilettik. Bu görüşmeden sonra ertesi gün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede de Balıkesir'de büyük bir hata yapıldığını dile getirdik. Bu gelişmelerin ışığında il yönetim kurulu üyelerimiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde pazartesi yapılacak olan MYK toplantımız ve Salı günü yapılacak olan Parti Meclisi Toplantımızda alınacak kararları bekleyerek sürecin devamı konusunda bir tutum belirlemeye karar verdik. Bu süreç içerisinde tüm Türkiye'de yapılan ittifak görüşmelerinin partimize ve halkımıza sağlayacağı başarılar konusunda tereddüdümüz yoktur. İttifak süreci çıkış amacı yerel seçimlerde iktidar partisinin yapmış olduğu ittifaka karşı halkımızın birliğini oluşturabilme çabasıdır. Bunun bilinci ile hareket edildiğinden birçok ilimizde doğru olduğunu düşündüğümüz adımlar atılmıştır. Fakat Balıkesir ili için varılan mutabakatın sayısal veriler ve sahada halkımızdan aldığımız tepkiler sebebi ile doğru olmadığını görüyor ve biliyoruz. Bu nedenledir ki Balıkesir ilinde yapılan ittifakın şekli itibari ile yanlış olduğu kanaatindeyiz. Bu itirazlarımızı da ısrar ile dile getiriyoruz. Bu hatanın düzeltilmesi için gereken her türlü mücadeleyi ve çabayı vermeye devam edeceğiz. Sonuç itibari ile yaşanılacak olan gelişmelerin ışığında yönetim kurulumuz olarak gereğinin yapılacağını beyan etmek isteriz. Bu kararı almadan önce parti üst kurullarımızın kararlarını bekliyoruz. Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, belediye başkan ve belediye başkan adaylarımız ile yapacağımız toplantılar doğrultusunda CHP Balıkesir ilinin görüşünü oluşturarak halkımız ve partililerimiz için en doğru kararı alacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu. - BALIKESİR