Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: "Bosna'nın gelişmesini, insanların iç içe olmasını çok önemsiyoruz"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) İcra Kurulu Üyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TDBB ve belediye başkanı olarak Bosna'nın gelişmesini ve insanların iç içe olmasını çok önemsediklerini söyledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) İcra Kurulu Üyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TDBB ve belediye başkanı olarak Bosna'nın gelişmesini ve insanların iç içe olmasını çok önemsediklerini söyledi.

TDBB İcra Kurulu heyetiyle Bosna Hersek'te bulunan Yılmaz, AA muhabirine, birliğin faaliyetleri ve Bosna Hersek ile ilişkiler konusunda açıklamada bulundu.

Yılmaz, Bosna Hersek ziyareti kapsamında birçok temas gerçekleştirdiklerini belirterek, basımı TDBB tarafından yapılan "Bosna Hersek'te Mezar Taşları" ve "Türkiye'nin Bosna Hersek ve Sancak'taki Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi" kitaplarının da tanıtımına katılacaklarını ifade etti.

Bosna Hersek'te icra kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, TDBB'nin 40 ülkeden birçok belediyenin katıldığı uluslararası bir icra kuruluna sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz, "TDBB, çok farklı noktalarda Türk dünyasının belediyelerine yardımcı oluyor, istişarelerde bulunuyoruz, tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Üç ayda bir yaptığımız bu toplantımızı da Bosna Hersek'in ev sahipliğinde burada yapıyoruz." dedi.

İstanbul Bağcılar ve Konya Karatay belediye başkanlarıyla kardeş belediyelerle imza atmak üzere Bosna Hersek'e geldiklerini belirten Yılmaz, Cumartesi günü Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 511 yıldır yapılan Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacaklarını söyledi.

Yılmaz, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gittikçe geliştiğine dikkati çekerek, "Ben 15 Temmuz'da da o darbe girişiminde buradaydım. Buradan ilk uluslararası açıklamayı yaptım. O günden sonra da ilişkilerimizi sıkı tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Balkanlar'ı ve özellikle Bosna Hersek'i kendi vatanlarından ayrı tutmadıklarını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burayı çok önemsiyoruz. Buradaki tarihi varlıkların restore edilmesinden, burada yapılan güzel çalışmalara destek olmaktan... Ayrıca burada bulunduğumuz Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde yapılan çalışmalara öğrenci göndererek, bursla katkıda bulunarak bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ki Bosna bizim kardeşimiz, maddi, manevi her zaman onların yanındayız. Bosna'nın gelişmesini, insanların iç içe olmasını çok önemsiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aldijana Hadzic