Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu
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Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu

16.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:36

Balıkesir-Bursa karayolu, Susurluk ilçesi yakınlarında yoğun kar yağışı ve kayan araçlar yüzünden trafiğe kapandı. Araç kuyruğu 25 kilometreye ulaşırken Bursa-İstanbul karayolunda da tipinin etkili olduğu bildirildi.

Balıkesir'de son 25 yılın en yoğun kar yağışı etkili oluyor. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, Balıkesir-Bursa yolunun araç trafiğinin kapanmasına sebep oldu. Tipi şeklinde yağan kar sebebiyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında kapandı.

Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu

Kayan ve yoldan çıkan araçlar sebebiyle trafik durdu. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki trafik yoğunluğu 25 kilometreye kadar ulaştı. Polis, jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma yapıyor.

Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu

BURSA-İSTANBUL KARAYOLUNDA TİPİ ETKİLİ OLUYOR

Bursa'da 3 gündür süren yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İstanbul karayolunun Süpürgelik mevkisinde yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Polisler ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden 2 taraflı ulaşıma açılan yolda, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolunda sadece kar lastiği ve zinciri olan otomobillerin geçişlerine izin veriliyor. Bazı sürücüler yolda kalan araçlarına zincir takarken, bazı araçlar vatandaşlar tarafından itilerek, hareket ettirilebildi. Yoğun trafiğin de oluştuğu kara yolunda, tır ve kamyon gibi büyük araçlar, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu

Ailesiyle Yalova'ya giden sürücü, "Kar lastiğimiz yok, o yüzden kenara çektik. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi. Bir başka sürücü ise, kar lastiğinin bulunduğunu ancak risk nedeniyle yolun tamamen açılmasını beklediğini dile getirdi.

Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu

KOCAELİ'DE ULAŞIM AKSADI

Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi. Kentin tamamı karla kaplanırken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasını önlemeye çalıştı. Bazı yerlerde meydana gelen kazalar nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Araçlarında kar lastiği olmadan yola çıkan sürücüler ise yolda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu
Haber Yorumları (6)
MAHMUT: Daha düne kadar aç kaldık susuz kaldık Yağmur yağmıyor Kar yağmıyor Barajlar boşaldı diye sitem ediyordunuz Barajlar biraz dolunca Kar esareti oldu diye şikayet ediyorsunuz.
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SELİM: Siz kar esareti dedikçe biz daha çok alarm veririz barajlar yüzünden. Nankörsünüz hem de öyle böyle değil.
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ÖNEMLİ DEGİL: Kamyonlar neden bütün seritleri isgal etmis? yardim araclari nasil ulasacak oraya? Almanyada kurallara uyan kamyoncular Türkiyede neden uymuyor?
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