Balıkesir Belediyesi'nden üreticilere tohum desteği
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Balıkesir Belediyesi'nden üreticilere tohum desteği

Balıkesir Belediyesi'nden üreticilere tohum desteği
10.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:35

Balıkesir Belediyesi'nden üreticilere tohum desteğiBALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Süt Birliği aracılığıyla üreticilere süt verimini artıran 6,5 ton süt otu tohumunun yanı sıra 5 ton da yonca tohumu dağıttı.

Balıkesir Belediyesi'nden üreticilere tohum desteği

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Süt Birliği aracılığıyla üreticilere süt verimini artıran 6,5 ton süt otu tohumunun yanı sıra 5 ton da yonca tohumu dağıttı. Tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini artıran Büyükşehir Belediyesi, bu desteğiyle 2 bin 300 dönüm arazinin tohum ihtiyacını karşılamış oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle her alanda etkin bir şekilde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisinin can damarı tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam ediyor. Tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Balıkesir Süt Üreticileri Birlikleri arasında imzalanan protokol kapsamında, üreticilere tohum yardımında bulunuldu.

2 BİN 300 DÖNÜM ARAZİNİN TOHUM İHTİYACI KARŞILANDI

Proje ile, hayvanların süt verimini artırma ve kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 12 ilçeden 130 üreticiye reygrass (süt otu) tohumu, 11 ilçeden 100 üreticiye ise yonca tohumu dağıtımı yapıldı. Balıkesir Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen dağıtımda toplamda 6 buçuk ton reygrass, 5 ton da yonca tohumu dağıtılarak 2 bin 300 dönümlük arazinin tohum ihtiyacı karşılanmış oldu.

'BU DAHA BAŞLANGIÇ, ÜRETİCİLERİN HER DAİM YANINDAYIZ'

Dağıtımda konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman üreticinin yanında olduğunu söyleyerek, 'Bizim için önemli olan üreticiye bireysel olarak değil örgütlü olarak katkı sağlamak. Bu örgütler arasında en önemlilerinden biri her ilçede örgütlenmiş bir yapıya sahip olan Süt Birliği. Covid-19'la beraber üreticimizin gelirini yükseltmek adına Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla üreticiye yüzde 50 tohum desteği vermeye başladık. Bu konuda hayvan üreticisinin en büyük girdisi olan yem girdisine destek sağlamaya çalışıyoruz. Yonca ve reygrass otu vererek üreticimize destek olmaya çalışacağız. Bunu başlangıç olarak düşünün, üreticinin her daim yanında olacağız. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın da sizin şahsınızda tüm üreticilere selamlarını iletiyorum. Bereketli güzel bir ürün edinmelerini diliyorumö dedi.

'ÜRETİCİLERE BÜYÜK DESTEK SAĞLAYACAK'

Dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci ile birlikte tarım ve hayvancılığın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Balıkesir Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın tarımsal üretimin ama daha çok hayvansal üretimin en büyük girdisi olan yem yani yonca ve reygrass olarak üreticimize verdiği yüzde 50 destek üreticimiz için çok önemli. Ekimin artırılması konusunda da çok iyi örnek, güzel bir çalışma oldu. Bu gayretli çalışmalarından ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir'in bu çalışması üreticilere büyük destek sağlayacakö diye konuştu.

Balıkesir Belediyesi'nden üreticilere tohum desteği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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