Balıkesir 90 Yıllık Suzeni Nakışına Yeni Desenlerle Hayat Veriyorlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği nakış kursuna katılan 25 kadın, kurs hocası Saliha Demir'in annesinin çeyizindeki 90 yıllık suzeni nakışı örneğine, modernize edilmiş yeni nakış ve desenlerle hayat veriyor.



Burhaniye'de Halk Eğitim Merkezi binasında ekim ayında nakış kursu başlatıldı. 2018 yılı Mayıs ayında sona erecek kursa, 25 kadın katıldı. Haftanın 5 günü devam eden kursta, kursiyer kadınlar, iğne oyası ve hesap işi nakışları ile birbirinden güzel el işlemeleri ürünler hazırlıyor. Kursiyerler özellikle öğretmen Saliha Demir'in annesinin çeyizindeki 90 yıllık suzeni nakış örneğine, modernize edilmiş nakış ve desenlerle yeniden hayat veriyor.



Nakış yapmaktan büyük mutlu duyduğunu belirten kursiyer Nurhan Akın, Kursta çok güzel işler yapıyoruz. Yaptığım ürünleri değerlendirmek istiyorum. Kızım yok ki kızıma çeyiz yapayım. Satış amaçlı yapıyorum dedi.



Kursa ilk defa katıldığını ifade eden Özlem Ümit Ürkmez ise Yaptığım işin adı suzeni nakışıdır. Biz bu işleri, Saliha Demir hocamız sayesinde öğreniyoruz. Benim buraya geliş ve öğrenme amacım, aileme, eşime ve çocuklarıma katkıda bulunmaktır. Bunları gelire dönüştürüp aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum diye konuştu.



Kursiyer Funda Baran, nakış kursu ile kızlarına çeyiz hazırladığını söyledi. Kursiyer Hatice Geren ise iğne oyası ile çocuklarına annesinden hatıra kalacak güzel ürünler yaptığını belirtti.



Kurs öğretmeni Saliha Demir ise amaçlarının gün ışığına çıkmamış nakışları ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu



Fabrikasyon olan piyasa işinin dışında çalışmalar olsun istedim. Bunlardan da en çok önemsediğim suzeni nakışıydı. Şurada gördüğünüz nakış 90 yıl önce yapılmış olan annemin sandığından bir çalışmaydı. Bunu, üç yıldır modernize edilmiş nakışlarla, desenlerle arkadaşlara yaptırıyorum. Çok yoğun ilgi görmekte. Her sene farklı versiyonlarını çalışarak hayata katıyoruz. Buraya gelen arkadaşların farklı farklı amaçları var. Terapi amaçlı gelen var. Aile ekonomisine katkıda bulunmak için gelen var. Eşine, dostuna, çocuğuna, torununa bir şeyler yapmak için gelen var. Yani hepsi 'ben de varım' demek için buradalar. Sadece nakışı paylaşmıyoruz. Sevgimizi ve ekmeğimizi de paylaşıyoruz.



Kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel eserlerin, yıl sonu sergisinde yer alacağı belirtildi.