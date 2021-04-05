Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı
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Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı

İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor.

İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Balon balığı hem eko sisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor. Balon balıkları Ege ve Akdeniz'in ardından Marmara denizinde de kendini gösterdi.

Gemlik ilçesinden denize açılan amatör balıkçıların oltalarına daha önce Marmara denizinde karşılaşmadıkları bir tür balık takıldı. Balıkçılar yaptıkları inceleme sonucu yakaladıkları balığın balon balığı olduğunu öğrendi.

Oldukça güçlü bir zehre sahip olan balon balıkları yiyen kişileri ölüme kadar götürebiliyor. Güçlü bir çene yapılarına sahip balıklar ayrıca jilet gibi keskin dişlere sahip Marmara denizinde de görülen tehlikeli balon balığı konusunda özellikle amatör balıkçıların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Gemlik ilçesinde teknesiyle amatör balıkçılara tur düzenlenen Serkan Emre'nin teknesinde balık tutan balıkçıların oltasına balon balığı takıldı. Marmara denizinde ilk defa zehirli balon balığı gören balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı.

Uzun yıllardır tekneyle balık yakalamaya çıktığı ve turlar düzenlediğini ifade eden Serkan Emre, "Biz teknemizle Gemlik körfezinden tur düzenleyip amatör balıkçıları taşıyoruz. Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz turda daha önce Ege ve Akdeniz de çıktığını duyduğumuz balon balığını tekneme binen müşterilerden biri yakaladı. Biz büyük şaşkınlık yaşadık bu balığı daha önce Marmara denizinde görmemiştik. Artık balon balıkları Marmara denizinde görülmeye başladı. Çok zehirli bir balık yendiğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor" dedi. - BURSA

Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı
Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı
Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı
Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı
Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı
Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara denizinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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