Balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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Balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olması dolayısıyla Tekirdağ'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olması dolayısıyla Tekirdağ'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 2021-2022 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.

Albayrak, Tekirdağ'da birçok ailenin balıkçılıkla geçindiğini hatırlatarak, belediye olarak balıkçılar ve kent sakinleri için projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, daire başkanları, balıkçı aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Blues of Rumeli" grubunun sahne aldığı etkinlikte, 2 bin 500 kişiye balık ekmek ikram edildi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçı tekneleri, havai fişekler eşliğinde 4,5 aylık av yasağının ardından Marmara Denizi'ne açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılar için verimli bir yıl olması için dualarla sezonu açacaklarını dile getirdi.

Pehlivanoğlu, saat 24.00'ten sonra balıkçıların uzun bir aradan sonra deniz ağ atacağını belirterek, inşallah bu sezon balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünün güleceğini ifade etti.

Gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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