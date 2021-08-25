Balıkçılar teknenin yanında yüzen yunusları görüntüledi (2)

ALANYA'DA TUR TEKNESİ YANINDA YÜZDÜLER Antalya'nın Alanya ilçesinde marinadan teknesiyle tura çıkan kaptan Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarına geldiği sırada teknenin yanında 2 yunus fark etti.

ALANYA'DA TUR TEKNESİ YANINDA YÜZDÜLER

Antalya'nın Alanya ilçesinde marinadan teknesiyle tura çıkan kaptan Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarına geldiği sırada teknenin yanında 2 yunus fark etti. Tekneyle birlikte hareket eden yunuslar, turistlerin de ilgi odağı oldu. Dakikalarca süren renkli görüntülerin ardından yunuslar mavi sularda izini kaybettirdi. Bu anlar teknedekilerin cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak